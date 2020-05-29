СМИ удалили новости о пародии Максима Галкина на «прогулки строгого режима» в Москве после звонков чиновников
Несколько российских СМИ удалили со своих сайтов новости про пародию на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина о введении графика прогулок в столице
Несколько российских СМИ, в числе которых оказались «Лента.ру», «Газета.ру» и «Московский комсомолец» удалили со своих сайтов новости про пародию Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина о введении графика прогулок в столице. Издание The Bell сообщает, что новости и ссылка на видеоролик были удалены «после звонков чиновников».
На сайтах «Ленты.ру» и «Газеты.ру» по ссылке на новость выдает ошибку 404. Заметки также удалили «Рамблер», «Московский комсомолец», агентство Regnum и телеканал «360 Подмосковье».
Источник The Bell в одном из указанных изданий сообщил, что новости с пародией удалялись либо по звонку из мэрии Москвы, либо по звонку из администрации президента.
В своем ролике Максим Галкин высмеивает решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить жителям столицы прогулки по графику в качестве послабления режима самоизоляции. Согласно решению градоначальника, москвичи смогут выходить на прогулки три раза в неделю. Интернет-пользователи пародию на «прогулки строгого режима» оценили положительно, а вот чиновникам она явно не понравилась.