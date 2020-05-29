Глава Липецкой области назвал своих оппонентов «непорядочными людьми» и призвал их уехать в другой регион
В опубликованной на YouTube записи губернатор заявил, что он вместе со своими коллегами «начал чистить ряды» партии «Единая Россия», чтобы не допустить во власть «непорядочных людей»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал своих политических оппонентов «непорядочными людьми» и призвал уехать из региона.
В опубликованной на YouTube записи губернатор заявил, что он вместе со своими коллегами «начал чистить ряды» партии «Единая Россия», чтобы не допустить во власть «непорядочных людей».
«У нас осталось достаточное количество людей, которых мы убрали от серых схем, от потоков. Тем, кого мы поменяли, безусловно, есть что терять. Они хотят вернуть нас в прошлое. Но тем, кто хочет вернуть нас в прошлое: чемодан, вокзал, другой регион», - заявил Артамонов, слова которого приводят «Открытые медиа».
Кроме того, липецкий губернатор обещает «не пустить во власть ни одного нехорошего человека, ни одного беспринципного человека, ни одного уголовника».
Говоря сначала об абстрактных «непорядочных людях» Игорь Артамонов позже называет имя депутата Липецкой областной думы Олега Хомутинникова. По словам губернатора, он «все время пишет обращения Путину», а также претендовал на пост главы управления культуры и туризма, но ему было отказано. «Я не работаю с людьми без принципов», - отметил глава региона.
Олег Хомутинников ранее опубликовал аудиозапись с голосом Игоря Артамонова, который просит чиновников поменять статистику по коронавирусу, чтобы в Москве о регионе не подумали плохо.