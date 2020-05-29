В Кирове произошли две вспышки заболевания коронавирусом – в детском саду и больнице «скорой помощи»
В Кирове в одном из детских садов произошла вспышка коронавируса. Опасную инфекцию выявили у семерых детей. Сейчас они находятся на лечении в инфекционном госпитале
В Кирове в одном из детских садов произошла вспышка коронавируса. Опасную инфекцию выявили у семерых детей. Сейчас они находятся на лечении в инфекционном госпитале.
В администрации Кировской области сообщили, что еще 16 воспитанников детского садика помещены на карантин.
Еще одна вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в стационаре городской больницы скорой медицинской помощи. Сначала COVID-19 выявили только у одного пациента, однако позже оказалось, что зараженных – 44 человека. Сейчас на коронавирус тестируют более 130 человек, которые контактировали с заболевшими.
Отметим, что в Кирове детские садики открылись 12 мая. Учреждения функционируют в режиме дежурных групп, в которые берут детей, чьи родители вышли на работу после режима самоизоляции.