Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию могут провести 8 июля
В двух петербургских УИК и одном ТИК сообщили, что им позвонили из вышестоящих комиссий и попросили готовиться к голосованию, которое ориентировочно состоится 8 июля. Такую же дату изданию назвали сотрудники московских комиссий
Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ сдвинули на 8 июля. Такую дату назвали в избирательных комиссиях Москвы и Санкт-Петербурга.
«Открытые медиа» сообщают, что региональные комиссии начали заказывать печать бюллетеней для голосования, а вице-губернаторов созывают на инструктаж по подготовке к этому мероприятию. Так, 30 мая рабочая группа по конституционным поправкам проведет совместное совещание с членами Центризбиркома по вопросам подготовки голосования.
Накануне сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что не видит смысла «затягивать» с проведением голосования, так как «выход из карантина уже начался». Она также сообщила, что ориентироваться нужно на 8 июля.
Собеседники «Открытых медиа» в двух петербургских УИК и одном ТИК сообщили, что им позвонили из вышестоящих комиссий и попросили готовиться к голосованию, которое ориентировочно состоится 8 июля. Такую же дату изданию назвали сотрудники московских комиссий.
Ранее СМИ сообщали, что голосование по поправкам в Конституцию могут совместить с Парадом Победы 24 июня. Также назывались даты 1 и 8 июля.
Источник в Кремле сообщил, что от совмещения голосования и Парада Победы в итоге решили отказаться, так как совместить эти два события «технологически рискованно».