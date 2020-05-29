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29 мая 15:51

В Москве около здания МВД на Петровке задержали участников акции в поддержку Ильи Азара

В Москве около здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 продолжаются одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток Ильи Азара и других журналистов, которые проводили акции протеста около столичного главка 28 мая

В Москве около здания МВД на Петровке задержали участников акции в поддержку Ильи Азара

В Москве около здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 продолжаются одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток Ильи Азара и других журналистов, которые проводили акции протеста около столичного главка 28 мая.

Сегодня полицейские задержали муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, депутата района Проспект Вернадского Елену Филину, активистов Кирилла Гончарова, Андрея Морева, Владислава Неймара, Андрея Мацкевича и Евгения Сваровского. Первым в пятницу был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Напомним, Илья Азар был задержан у здания ГУ МВД Москвы 26 мая во время одиночного пикета в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже суд арестовал его на 15 суток за нарушение закона о митингах, хотя пикет не требует согласования с властями.

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