В Москве с 1 июня возобновят работу ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»
В Москве с 1 июня могут возобновить работу центральный «Детский мир», ГУМ и ЦУМ, где располагаются магазины люксовых брендов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк
В Москве с 1 июня могут возобновить работу центральный «Детский мир», ГУМ и ЦУМ, где располагаются магазины люксовых брендов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Чиновник отметил, что непродовольственные магазины снова заработают в рамках ослабления режима ограничений. При этом Немерюк не уточнил, возобновят ли работу вместе с ГУМом и ЦУМом все остальные торговые центры.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что с 1 июня в Москве возможно возобновление непродовольственной торговли и открытие предприятий сферы быта. При этом жителям Москвы разрешено выходить на прогулки по графику и в определенное время.