В ГУ МВД сообщили о возбуждении против «омбудсмена полиции» новых уголовных дел
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что против Воронцова возбуждены новые дела по статьям «Вымогательство» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»
Правоохранительные органы возбудили еще два уголовных дела в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил «Интерфаксу», что против Воронцова возбуждены новые дела по статьям «Вымогательство» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
Поводом для возбуждения дела стало заявление женщины о том, что Владимир Воронцов якобы заставил ее выслать ему личные видеоролики порнографического содержания, а потом вымогал у нее 30 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующее видео.
В отношении «омбудсмена полиции» уже расследуются три уголовных дела. Это дела о вымогательстве, изготовлении и распространении порнографии, а также вымогательстве. Владимир Воронцов отрицает свою вину и считает уголовное преследование местью за свою общественно-правовую деятельность.