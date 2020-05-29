29 мая 13:59
Глава правительства объявил о постепенном выходе России из режима ограничений
Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции сообщил, что снижение количества новых случаев заражения позволило некоторым регионам начать поэтапное снятие ограничений
Глава правительства Михаил Мишустин объявил о выходе России из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции премьер сообщил, что снижение количества новых случаев заражения COVID-19 позволило некоторым регионам начать поэтапное снятие ограничений.
Напомним, что в ряде регионов возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия сферы быта и услуг. Также частично был снят запрет на прогулки и занятия спортом на воздухе.