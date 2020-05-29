Московская полиция предупредила граждан о недопустимости проведения любых акций протеста
Соответствующее заявление ведомство выпустило «в связи с распространяющимися в сети призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы»
Московская полиция предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период «режима повышенной готовности». Соответствующее заявление ведомство выпустило «в связи с распространяющимися в сети призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы».
В ГУ МВД по Москве предупредили о том, что участников любых публичных акций будут привлекать к ответственности.
Заявление столичной полиции связано с административным арестом журналиста и муниципального депутата Ильи Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
В поддержку Ильи Азара 28 мая в Москве и Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты, участники которых были задержаны. Общественность считает задержания незаконными, поскольку для одиночных пикетов не требуется согласования.
Напомним, что вчера полиция задержала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву, журналиста «Дождя» Михаила Фишмана, корреспондента RT Илью Васюнина, фотографа Викторию Ивлеву и писателя Алису Ганиеву. Их обвинили в нарушении порядка проведения митингов и нарушении режима самоизоляции.