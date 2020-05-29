29 мая 12:59
Детский омбудсмен предложила привязать объемы финансирования больниц к количеству проводимых абортов
Детский омбудсмен считает, что объем выделяемых клинике государственных средств следует сделать обратно пропорциональным количеству абортов. При такой системе финансирования клиника будет заинтересована в сохранении ребенка
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование медицинских учреждений, которые проводят операции по прерыванию беременности.
Детский омбудсмен считает, что объем выделяемых клинике государственных средств следует сделать обратно пропорциональным количеству абортов. При такой системе финансирования клиника будет заинтересована в сохранении ребенка, «а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».
Также Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарств, сообщает «Медуза».
Доклад детского омбудсмена, в котором прописаны меры по сокращению количества абортов, направлен в Кремль.