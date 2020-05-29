Министр экономики Бурятии заявила, что из-за карантинных ограничений «никто еще не умер с голоду»
Министр экономики республики Бурятия Екатерина Кочетова во время заседания комитета Народного Хурала по бюджету опровергла информацию о том, что у граждан совсем не осталось денег из-за антикороновирусных мер
Министр экономики республики Бурятия Екатерина Кочетова во время заседания комитета Народного Хурала по бюджету опровергла информацию о том, что у граждан совсем не осталось денег из-за антикороновирусных мер.
Чиновница заверила, что меры государственной поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, принимаются своевременно. «Никто у нас еще с голоду не умер», - добавила Екатерина Кочетова, слова которой приводит Znak.com.
Таким образом она ответила на слова депутата Игоря Бобкова, который выразил опасение, что из-за падения доходов люди не смогут обеспечить себя необходимыми продуктами питания. «Улюдей денег нет», — отметил парламентарий.
По словам министра экономики, «говорить о том, что у населения нет денег – неправильно», так как власти оказывают людям поддержку.
Игорь Бобков на это заметил, что мнение министра основывается на личном достатке, которая «живет не на 12 тысяч рублей прожиточного минимума».
Позже Екатерина Кочетова написала в Facebook, что в своем выступлении допустила грубость на эмоциях, так как у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 млрд рублей. Однако количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне «введены своевременно и оперативно».
«Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», - отметила министр.