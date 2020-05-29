29 мая 12:41
В Подмосковье с 1 июня возобновят работу библиотеки, химчистки и автокинотеатры
Согласно постановлению, с 1 июня в Подмосковье возобновят работу библиотеки, химчистки, автокинотеатры, мастерские по ремонту компьютеров и магазины стройматериалов. Ранее также сообщалось об открытии парков для свободного посещения
Фото: hab.kp.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о частичном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Согласно постановлению, с 1 июня в Подмосковье возобновят работу библиотеки, химчистки, автокинотеатры, мастерские по ремонту компьютеров и магазины стройматериалов. Ранее также сообщалось об открытии парков для свободного посещения.
Непродовольственные магазины и салоны красоты пока остаются закрытыми.
Напомним, что 23 мая Андрей Воробьев отменил цифровые пропуска, которые ранее необходимо было оформлять для поездок на личном или общественном транспорте.