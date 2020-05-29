Жителей Петербурга с 1 июня освободят от необходимости носить защитные маски на улице
Власти Санкт-Петербурга с 1 июня отменят обязательный масочных и перчаточный режимы в рамках первого этапа смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Фото: vestirossii.com
Власти Санкт-Петербурга с 1 июня отменят обязательный масочных и перчаточный режимы в рамках первого этапа смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В Смольном отметили, что на улице можно будет не носить защитные маски и перчатки, однако средства защиты пока еще необходимо использовать в транспорте, магазинах и других общественных местах.
С 1 июня в северной столице откроются нотариальные и юридические конторы, а также кладбища. Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет будет отменен.