29 мая 11:51
В России за сутки от коронавируса скончались 232 человека
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 387 623 человек. Из них, по данным федерального оперштаба, 159 257 человек полностью излечились
Фото: petrozavodsk.bezformata.com
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 387 623 человек. Из них, по данным федерального оперштаба, 159 257 человек полностью излечились.
За прошедшие сутки в стране было выявлено 8 572 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за сутки 232 человека (это рекордный показатель смертности).
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 2 332 новых случая заражения, в Московской области – 773, в Петербурге – 369, в Нижегородской области – 281, а в Свердловской области – 230.
Напомним, что на этой неделе Минздрав России принял решение не включать в официальную статистику по коронавирусу людей с бессимптомным течением болезни.