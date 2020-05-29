Российские пляжи из-за пандемии коронавируса откроются на месяц позже обычного
Пляжи в большинстве российских регионов начнут открываться с 1 июля, заявил руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Пляжи в большинстве российских регионов начнут открываться с 1 июля. Об этом сообщил руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
В связи с пандемией коронавируса пляжи в этом году откроются на месяц позже, но туристический сезон «состоится несмотря ни на что».
В интервью «Парламентской газете» Михаил Дегтярев заявил, что в каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой. «Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», - добавил депутат.
При этом Дегтярев затруднился назвать дату возобновления международного сообщения. Депутат отметил, что пока полеты за границу остаются «небезопасными».