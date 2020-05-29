«Крымэнерго» потребовало миллиард рублей от организаторов энергетического коллапса на полуострове
Предприятие «Крымэнерго» обратилось в суд с иском против основателя нацбатальона имени Номана Челебиджихана и бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова за организацию энергетической блокады полуострова в конце 2015 года
Предприятие «Крымэнерго» обратилось в суд с иском против основателя нацбатальона имени Номана Челебиджихана и бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова за организацию энергетической блокады полуострова в конце 2015 года.
Энергетики требуют от Номана Челебиджихана и Ленура Ислямова возместить расходы на топливо и на эксплуатацию генераторов, которые были задействованы для обеспечения электроэнергией потребителей Крыма. Общая сумма ущерба, указанная в судебном иске, составляет один миллиард рублей, сообщает ТАСС.
Пострадавшими по делу об организации энергетического коллапса проходят девять юридических лиц.
Ленура Ислямова в России считают организатором подрыва ЛЭП в Херсонской области, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался полностью обесточенным. В республике был введен режим ЧС, а электричество подавалось по графику. Теперь электроэнергия в Крым поступает по энергомосту из Краснодарского края.
Официально ответственность за энергоблокаду Крыма на себя никто не взял, однако сразу после подрыва ЛЭП доступ ремонтников был блокирован членами запрещенных в России организаций «Правый сектор» и Меджлис крымско-татарского народа.