29 мая 10:49
В России предложили создать мобильное приложение для трудовых мигрантов
В России в качестве эксперимента может появиться специальное мобильное приложение для трудовых мигрантов. С таким предложением к МВД обратились эксперты, имена которых не сообщаются
Фото: life.ru
В России в качестве эксперимента может появиться специальное мобильное приложение для трудовых мигрантов. С таким предложением к МВД обратились эксперты, имена которых не сообщаются.
В этом приложении, которое станет обязательным для установки, будет отражаться «рейтинг социального доверия» гастарбайтера. Там же будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие, сообщает РИА Новости.
Мобильное приложение предлагают назвать «Мигрант». Его обязаны будут устанавливать на смартфоны все гастарбайтеры.