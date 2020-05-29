Московскую полицию заподозрили в выдаче сотрудникам одинаковых нагрудных жетонов «для прикрытия»
Руководство московской полиции заподозрили в выдаче своим сотрудникам жетонов с одинаковыми идентификационными номерами, что является нарушением закона. Данный факт подтверждают фотографии задержания главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова
Руководство московской полиции заподозрили в выдаче своим сотрудникам жетонов с одинаковыми идентификационными номерами, что является нарушением закона. Данный факт подтверждают фотографии задержания главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова во время одиночного пикета в поддержку арестованного журналиста и мундепа Ильи Азара.
Сергея Смирнова задерживали два сотрудника ГУ МВД по Москве, у которых на груди были жетоны с номером 010474 МКВ. Согласно закону, жетон сотрудника полиции должен иметь уникальный набор символов, который позволяет идентифицировать силовика, несущего службу в общественных местах. Одновременно с этим приказ МВД, регламентирующий порядок использования нагрудных жетонов, запрещается изготовление их дубликатов. В случае утери жетона полицейского должны привлечь к дисциплинарной ответственности, а номер потерянного жетона не восстанавливается, сообщает «Медуза».
Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя фотографию задержания Сергея Смирнова, предположил, что «ГУВД Москвы дошло до того, что выдает специальные поддельные "бляхи прикрытия" для задержания журналистов». Политик назвал действия силовиков должностным преступлением.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать информацию об одинаковых нагрудных жетонах двух полицейских. При этом один из полицейских, задерживавших Смирнова, заявил, что у них с его коллегой разные жетоны и предположил, что на фотографии номера были изменены в фотошопе.