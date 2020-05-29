Минтруда предложило запретить работодателям увольнять сотрудников во время пандемии коронавируса
Минтруда и соцзащиты подготовило законопроект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», который упрощает взаимодействие работодателя и работников во время пандемии
Минтруда и соцзащиты подготовило законопроект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», который упрощает взаимодействие работодателя и работников во время пандемии.
Законопроект Минтруда вводит запрет на увольнение сотрудников или отправку его в простой по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Прекращение трудовых отношений возможно только по инициативе работника или по соглашению сторон.
При этом работодателям этот законопроект разрешает переводить сотрудника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев, сообщает «Лента.ру».
Также в документе прописано, что в случае сокращения штата организации сотрудники продолжат работать, а увольнения можно будет проводить только на следующий рабочий день после окончания ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.
В случае принятия законопроекта Минтруда его действие будет распространяться только на 2020 год.