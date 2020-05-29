29 мая 08:08
В Якутии в частном пансионате для престарелых произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. По данному факту была проведена прокурорская проверка, которая показала, что в доме престарелых не соблюдались режим самоизоляции и масочный режим
Фото: sakhalife.ru
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. По данному факту была проведена прокурорская проверка, которая показала, что в доме престарелых не соблюдались режим самоизоляции и масочный режим, а также разрешались визиты посторонних лиц и выезды за пределы учреждения.
По факту вспышки коронавирусной инфекции в пансионате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Коронавирус COVID-19 подтвержден у 15 сотрудников пансионата и постояльцев.