Известный правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет
Известный правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. О его смерти первыми сообщили писатель Виктор Шендерович и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко
Известный правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. О его смерти первыми сообщили писатель Виктор Шендерович и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.
Супруга Сергея Мохнаткина Анна Кречетова рассказала «МБХ медиа», что он скончался в реанимации московской больницы № 67. По ее словам, Мохнаткин с ноября 2019 года вследствие множественных переломов позвоночника потерял возможность ходить и ежедневно испытывал сильные боли. Из-за переломов позвоночника у него развился спондилодисцит, но ему долгое время отказывали в госпитализации.
В марте 2016 и в сентябре 2018 года в результате избиений сотрудниками ФСИН правозащитник получил переломы позвоночника в нескольких местах, но необходимая медицинская помощь ему своевременно не оказывалась.
В феврале 2020 года Мохнаткину сделали три операции на позвоночнике, после чего его состояние осталось стабильно тяжелым. Врачи сообщили о развитии септического заражения в костных тканях позвоночника.
Сергей Мохнаткин регулярно принимал участие в протестных акциях и руководил тверским отделением организации «За права человека». Он дважды сидел в колонии по обвинению в нападению на сотрудников полиции на митингах. Во время отбывания сроков правозащитник неоднократно жаловался на пытки.