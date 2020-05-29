Совместное предприятие ВЭБ.РФ и «друга Путина» без конкурса получит госконтракты на 140 млрд рублей
Совместное предприятие госкорпорации ВЭБ.РФ (глава Игорь шувалов) и Аркадия Ротенберга группа компаний «Нацпроектстрой» без проведения тендеров может получить государственные контракты на строительство нескольких федеральных автодорог
Совместное предприятие госкорпорации ВЭБ.РФ (глава Игорь шувалов) и Аркадия Ротенберга группа компаний «Нацпроектстрой» без проведения тендеров может получить государственные контракты на строительство нескольких федеральных автодорог. Общая сумма этих контрактов оценивается в 140 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Контракты на дорожное строительство с «Нацпроектстроем» будут заключаться как с единственным поставщиком. Компания займется возведением Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Еще один госконтракт планируется без конкурса отдать компании «Трансстроймеханизация», которая входит в группу «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Это означает, что компания миллиардера, которого называют близким другом президента Владимира Путина, станет единственным подрядчиком строительства участка трассы М4 «Дон» с 715-го по 777-й км.
В Министерстве транспорта заявили, что единственный исполнитель контрактов рассматривается с целью сокращения сроков реализации проектов и поддержки системообразующих предприятий.
Согласно законодательству, подписывать госконтракты без конкурса можно только с предприятиями из списка системообразующих, однако «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой» таковыми не являются.