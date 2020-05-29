В Петербурге и Москве прошли массовые задержания активистов, выступавших в поддержку Ильи Азара
В Санкт-Петербурге вечером 28 мая прошли задержания активистов, которые вышли на одиночные пикеты против массовых незаконных задержаний активистов в Москве
В Санкт-Петербурге вечером 28 мая прошли задержания активистов, которые вышли на одиночные пикеты против массовых незаконных задержаний активистов в Москве.
Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что полиция задержала активистов движения «Весна» Илью Любимова, Софью Уляшеву и Анастасию Чавдарову. Вместе с ними задержаны члены Либертарианской Партии Алекс Край и Екатерина Бушкова, а также член территориальной избирательной комиссии № 10 Эльвира Камарова.
Перед этим в Москве во время одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара были задержаны восемь человек. Среди них Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, главредактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева, журналист «Дождя» Михаил Фишман.
Илья Азар ранее был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено три уголовных дела.
Представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти немедленно освободить журналиста Илью Азара и всех, кто вышел на его защиту.