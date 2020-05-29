Власти Швейцарии разрешили проституткам выйти на работу после карантина и обязали их носить маски
Власти Швейцарии разрешили сотрудницам секс-индустрии возобновить работу после карантина по коронавирусу (проституция в стране легализована). Одновременно с этим власти обязали их выполнять ряд санитарных требований
Власти Швейцарии разрешили сотрудницам секс-индустрии возобновить работу после карантина по коронавирусу (проституция в стране легализована). Одновременно с этим власти обязали их выполнять ряд санитарных требований, сообщает The Daily Mail.
Так, секс-работницам необходимо надевать защитные перчатки при нахождении в коленно-локтевой позе и во время сексом втроем. По возможности девушкам придется менять простыни для каждого нового клиента.
Чиновники напомнили, что в связи с сохраняющимся риском заразиться коронавирусной инфекцией проституткам необходимо будет носить защитные маски и работать в безопасных позах.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой клиенты не смогут сохранять анонимность. Их данные должны храниться в базе как минимум четыре недели на случай, если секс-работницы заразятся COVID-19.