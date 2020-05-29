Москвичи опубликовали петицию с требованием отменить цифровые пропуска и «Социальный мониторинг»
На портале Change.org появилась петиция с требованием отменить цифровые пропуска в Москве и приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого власти следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции
На портале Change.org появилась петиция с требованием отменить цифровые пропуска в Москве и приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого власти следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
Автор петиции считает, что пропуска и «Социальный мониторинг» никак не помогают в борьбе с коронавирусом, а лишь являются «средством грабежа и унижения москвичей».
«Люди, теряющие работу или часть дохода, получают штрафы, даже если выполняли все требования приложения «Социальный мониторинг». Из-за проверки пропусков сотрудниками Росгвардии, ППС и ДПС, увеличивается количество контактов и распространение коронавируса. Эти меры превращают Москву в настоящий цифровой концлагерь», - говорится в петиции.
В петиции также указывается, что в Татарстане и Московской области власти уже отменили пропускной режим, однако мэр Москвы Сергей Собянин, напротив, продлил срок его действия.
Напомним, что жители Москвы неоднократно жаловались на массовое аннулирование пропусков и незаконные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Некоторых граждан власти штрафовали за нарушение режима, пока они находились в реанимации или находились на балконе собственной квартиры.