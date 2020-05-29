29 мая 01:32
Глава Подмосковья объявил об открытии парков для свободного посещения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии парков для свободного посещения с 29 мая. Глава региона отметил, что в парках гражданам в обязательном порядке необходимо будет носить маску
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии парков для свободного посещения с 29 мая. Глава региона отметил, что в парках гражданам в обязательном порядке необходимо будет носить маску.
В эфире телеканала «360» Андрей Воробьев также сообщил об открытии с 1 июня многофункциональных центров для физических лиц (МФЦ).
Одновременно с этим в Подмосковье в первую неделю по-прежнему будут закрыты рестораны, кафе и торговые центры. Эти учреждения смогут возобновить свою работу в случае продолжения позитивной динамики по коронавирусу.