29 мая 01:00
Роспотребнадзор разрешил пускать болельщиков на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор разрешил допуск болельщиков на матчи чемпионата России по футболу, который должен возобновиться 21 июня. В санитарном ведомстве заявили, что трибуны можно заполнить только на 10%
Роспотребнадзор разрешил допуск болельщиков на матчи чемпионата России по футболу, который должен возобновиться 21 июня.
В санитарном ведомстве РИА Новости заявили, что трибуны можно заполнить только на 10%.
Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей на трибунах потеряют «минимум полтора миллиарда». Бизнесмен выразил надежду, что болельщикам разрешат посещать матчи любимых команд.