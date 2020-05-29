Муниципальные депутаты района Хамовники потребовали освободить журналиста Илью Азара
Муниципальные депутаты столичного района Хамовники потребовали освободить журналиста и мундепа Илью Азара, которого суд арестовал на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
Муниципальные депутаты столичного района Хамовники потребовали освободить журналиста и мундепа Илью Азара, которого суд арестовал на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Депутаты назвали административный арест Ильи Азара незаконным, поскольку законодательство разрешает гражданам проводить одиночные пикеты без согласования с властями.
«Илья не нарушил никаких законов, находился на пикете в маске и перчатках, не подвергал риску здоровье прохожих. Очевидно, что арест Ильи связан исключительно с его политическими взглядами и активной публичной деятельностью по защите прав граждан России на свободу слова и собраний», - говорится в заявлении мундепов.
28 мая в поддержку Ильи Азара прошли одиночные пикеты, однако всех их участников задержала полиция. В числе задержанных журналисты Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева и писатель Алиса Ганиева.