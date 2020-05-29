Томским депутатам возместят из бюджета расходы на покупку защитных масок и перчаток
Депутаты Томской облдумы приняли поправки в действующее законодательство, которые дают им право на возмещение из бюджета расходов на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий»
Депутаты Томской облдумы приняли поправки в действующее законодательство, которые дают им право на возмещение из бюджета расходов на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Соответствующий законопроект был принят голосами 37 депутатов. Против проголосовал только один народный избранник.
Таким образом, депутатам из бюджета возместят расходы на покупку защитных масок, респираторов, перчаток, антисептиков, мыла, а также дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха, которые они применяют для обеззараживания приемных.
Спикер томской облдумы Оксана Козловская отметила, что депутаты просят «не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения».
Напомним, что сейчас во многих российских регионах действует обязательный масочный и перчаточный режим. Граждане под угрозой штрафов должны покупать средства защиты на свои средства, поскольку власти отказались бесплатно обеспечивать их масками и перчатками.