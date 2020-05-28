В Москве ограничительные меры из-за коронавируса могут продлиться до появления вакцины от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут сохраняться в столице до появления вакцины от этой инфекции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут сохраняться в столице до появления вакцины от этой инфекции. Соответствующее заявление градоначальник сделал в эфире телеканала «Россия 24».
Сам Собянин употребил термин «режим самосохранения», чтобы описать характер ограничений, которые будут действовать в Москве до появления вакцины от COVID-19.
«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим», - заявил чиновник.
Под «режимом самосохранения» мэр подразумевает то, что москвичи смогут вернуться к «жизни до коронавируса», но с выполнением санитарных требований.
Напомним, что днем ранее Сергей Собянин продлил до 14 июня режим самоизоляции и обязанность оформлять пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте.