Госдума предложила наделить Генпрокуратуру правом блокировать доступ к СМИ за «оправдание экстремизма»
Согласно действующей редакции статьи 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Генпрокуратура может блокировать доступ к сайтам только за «осуществление экстремистской деятельности»
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила поправки в действующее законодательство, которые наделяют Генпрокуратуру правом принимать решение о блокировке доступа к электронным СМИ или интернет-ресурсам за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма.
Согласно действующей редакции статьи 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Генпрокуратура может блокировать доступ к сайтам только за «осуществление экстремистской деятельности».
Депутаты отметили, что комиссия установила многочисленные факты распространения представителями иностранных государств с использованием интернета информации, «содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность» с целью «деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества». В этой связи, считают парламентарии, целесообразно наделить прокуратуру правом блокировать доступ к таким материалам.