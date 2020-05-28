СКР возбудил третье уголовное дело против создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На этот раз дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На этот раз дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти», сообщает «Интерфакс».
Дело возбуждено на основании жалобы, поступившей в апреле от сотрудника одного из подразделений московской полиции. Силовик пожаловался на некое сообщение Воронцова в соцсетях, которое оскорбило его честь и достоинство.
Baza сообщает, что потерпевшим по делу проходит старший оперуполномоченный по особо важным делам Сергей Кобелев. По его словам, «омбудсмен полиции», якобы «высмеивал» и «прямо намекал о нетрадиционной сексуальной ориентации Кобелева», с которым они давно знакомы.
Ранее против Владимира Воронцова были возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографических материалов. По версии следствия, Воронцов вымогал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных фото (в результате они были опубликованы) и распространял в соцсетях интимные фотографии женщины.
Владимир Воронцов считает уголовное дело против себя местью за его общественную деятельность.