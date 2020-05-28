Минздрав рекомендовал медикам тестировать на коронавирус всех новорожденных детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало медикам проверять на коронавирус всех новорожденных детей, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19
Министерство здравоохранения России рекомендовало медикам проверять на коронавирус всех новорожденных детей, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19. Тест нужно делать в первые и на третьи-четвертые сутки после установления инфекционного контакта.
Если же новорожденные находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус, то их необходимо тестировать за два-три дня до окончания его срока.
В случае подозрения на коронавирус у матери Минздрав рекомендует брать анализы «на 0 - 3 - 10 сутки при отрицательных результатах». При положительном тесте на коронавирус повторный мазок проводят на 14-е сутки, сообщает РБК.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы случаи смерти среди заразившихся коронавирусом беременных женщин и рожениц, но это пока единичные случаи.
В свою очередь главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян сообщила, что в России коронавирус выявили у 2 561 беременной женщины.