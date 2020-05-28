Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку «омбудсмена полиции»
Тверской райсуд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за проведение одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии
Тверской райсуд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за проведение одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии.
Суд признал журналиста виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Отметим, что одиночные пикеты российские граждане имеют право проводить без согласования с властями, а в период «повышенной готовности» из-за пандемии коронавируса были запрещены только массовые мероприятия.
Илья Азар был задержан 26 мая возле здания главного управления МВД России. В тот же день за участие в одиночных пикетах в поддержку «омбудсмена полиции» также задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, администратора «Автозак Live» Максима Кондратьева, муниципального депутата район Проспект Вернадского Елену Филину и активиста Виктора Немытова.
Теперь одиночные пикеты готовятся в поддержку журналиста Ильи Азара. Так, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина назвала административный арест за одиночный пикет «новым рубежом наступления на гражданское общество» и «шагом к полному авторитаризму». «Если сейчас общество не отреагирует, если мы все промолчим, штрафы за одиночные пикеты станут нормой, обыденностью», - отметила Галямина.
К протестной акции также намерены присоединиться муниципальный депутат в округе Проспект Вернадского Елена Филина и заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев.