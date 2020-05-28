Власти отказались от проведения референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого АО из-за протестов
Власти решили отказаться в 2020 году от проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято после серии акций протеста в Нарьян-Маре против объединения
Власти решили отказаться в 2020 году от проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято после серии акций протеста в Нарьян-Маре против объединения и конфликта в ненецком отделении «Единой России».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания в Нарьян-маре с частием врио глав Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого АО Юрием Бездудным, а также членами окружного политсовета партии, извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми».
«Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя», - сообщил газете «Ведомости» один из участников заседания.
Напомним, что 13 мая власти врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить оба региона в один и формально запустил этот процесс. Референдум по вопросу объединения планировали провести в сентябре 2020 года, однако жители Ненецкого АО восприняли данную инициативу крайне негативно. В Нарьян-Маре прошли акции протеста против объединения, а несколько членов первичной организации «Единой России» заявили о выходе из партии, руководство которой «игнорирует мнение рядовых партийцев».