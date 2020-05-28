Меню
Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
28 мая 15:18

Власти отказались от проведения референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого АО из-за протестов

Власти решили отказаться в 2020 году от проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято после серии акций протеста в Нарьян-Маре против объединения

Власти отказались от проведения референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого АО из-за протестов
Фото: РБК

Власти решили отказаться в 2020 году от проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято после серии акций протеста в Нарьян-Маре против объединения и конфликта в ненецком отделении «Единой России».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания в Нарьян-маре с частием врио глав Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого АО Юрием Бездудным, а также членами окружного политсовета партии, извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми».

«Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя», - сообщил газете «Ведомости» один из участников заседания.

Напомним, что 13 мая власти врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить оба региона в один и формально запустил этот процесс. Референдум по вопросу объединения планировали провести в сентябре 2020 года, однако жители Ненецкого АО восприняли данную инициативу крайне негативно. В Нарьян-Маре прошли акции протеста против объединения, а несколько членов первичной организации «Единой России» заявили о выходе из партии, руководство которой «игнорирует мнение рядовых партийцев».

Материалы по теме
В Ненецком АО начались протесты против объединения с Архангельской областью
Глава Коми выступил против объединения республики с Ненецким АО и Архангельской областью
Архангельская область и Ненецкий АО предложили включить в объединенный регион республику Коми
Сейчас на главной
Роспотребнадзор обнародовал условия для возобновления работы кинотеатров
кинотеатры
Роспотребнадзор обнародовал условия для возобновления работы кинотеатров
Российские кинотеатры смогут возобновить работу с разрешения региональных властей, но при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства культуры России
Россиянам рассказали, как не подхватить инфекцию на пляже и в море
коронавирус
Россиянам рассказали, как не подхватить инфекцию на пляже и в море
Основная опасность поджидает людей на мелководье, так как частицы вируса способны скапливаться на поверхности в пене у прибоя. В прибрежной морской пене живет не только коронавирус, но также холерные и ротавирусные палочки
Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора по организации отдыха во время пандемии
внутренний туризм
Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора по организации отдыха во время пандемии
Сергей Аксенов назвал требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарных норм на курортах невыполнимыми. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook
Сервис Destra Legal создал мобильное приложение для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции
режим изоляции
Сервис Destra Legal создал мобильное приложение для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции
Речь идет о штрафах за езду по Москве без цифрового пропуска, если он был аннулирован властями или оформлен с ошибкой. Также пользователям доступна юридическая консультация
В Симферополе во время ремонта техникума обнаружилось, что здание было построено из надгробных плит
кладбище
В Симферополе во время ремонта техникума обнаружилось, что здание было построено из надгробных плит
В Симферополе во время ремонта фасада техникума железнодорожного транспорта и промышленности выяснилось, что это здание было построено из надгробных плит
Минздрав решил не включать в официальную статистику бессимптомные случаи заболевания коронавирусом
коронавирус
Минздрав решил не включать в официальную статистику бессимптомные случаи заболевания коронавирусом
В Минздраве указали, что в случае выявления COVID-19 при отсутствии жалоб на недомогание, данное состояние «следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8»
Общество
Прокуратура извинилась перед фигурантом «московского дела» за незаконное преследование
Прокуратура извинилась перед фигурантом «московского дела» Сергеем Абаничевым за незаконное преследование. Ранее Следственный комитет закрыл против него уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня
режим изоляции
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции в столице до 14 июня, но разрешил гражданам гулять на улице «по графику». Вместе с режимом самоизоляции продлевается и пропускной режим
Евросоюз и Белоруссия договорились об упрощении визового режима
шенгенская виза
Евросоюз и Белоруссия договорились об упрощении визового режима
Совет Евросоюза утвердл соглашения с Белоруссией об упрощении процедуры выдачи Шенгенских виз и реадмиссии. Эти документы вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Примерная дата - 1 июля.
Мэр Москвы объявил о смягчении карантинных ограничений с 1 июня
карантин
Мэр Москвы объявил о смягчении карантинных ограничений с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 мая, объявил о смягчении карантинных ограничений в Москве в связи с сокращением количества новых случаев заражения коронавирусом
Авторская колонка
Страна-сирота
Высшее руководство России с утра до вечера занимается ситуацией в Америке, Украине, Сирии, Венесуэле... Поэтому на собственную страну у него не остаётся ни сил, ни времени, ни денег. В России хронически не хватает денег даже на копеечные марлевые маски для врачей
Авдерин Валерий
Налог на безработицу
работа
Налог на безработицу
Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд
Жильцов многоквартирных домов обяжут уведомлять своих соседей о проведении ремонта
жилищный кодекс
Жильцов многоквартирных домов обяжут уведомлять своих соседей о проведении ремонта
Жильцов многоквартирных домов могут обязать уведомлять своих соседей о проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России»
ЦИК организует уличные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
ЦИК организует уличные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком планирует организовать уличные избирательные участки для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с пандемией коронавируса
Общество
Правительство поручило Минздраву, Росстату и ФНС синхронизировать данные смертности от коронавируса
Правительство поручило Росстату, Минздраву и Федеральной налоговой службе подготовить до 28 мая предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от коронавируса COVID-19
В России число безработных за «нерабочий» апрель увеличилось до 4,3 млн человек
безработица
В России число безработных за «нерабочий» апрель увеличилось до 4,3 млн человек
Согласно данным Росстата, по сравнению с мартом количество безработных в стране выросло на 23,4% (на 815 тысяч человек). В годовом выражении безработица выросла на 21%
Самый смелый
губернаторы
Самый смелый
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд России с требованием признать незаконным указ президента Владимира Путина о снятии его с должности. Губернатор был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия»
Компания Apple выпустит беспроводной iPhone без разъемов и кнопок
Apple
Компания Apple выпустит беспроводной iPhone без разъемов и кнопок
Американская компания Apple в 2021 году планирует выпустить первый беспроводной iPhone. В смартфоне нового поколения не будет привычного порта для зарядки и передачи данных