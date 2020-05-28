28 мая 14:49
В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку SSJ-100 с отказавшим двигателем
В воздухе у «суперджета» отказал один из двигателей. Экипаж благополучно посадил самолет в «Шереметьево». Пострадавших в результате инцидента нет
Фото: sm-news.ru
Российские самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что на борту лайнера пассажиров не было, так как он выполнял технический полет из «Жуковского».
В воздухе у «суперджета» отказал один из двигателей. Экипаж благополучно посадил самолет в «Шереметьево». Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, что 5 мая в «Шереметьево» совершил экстренную посадку пассажирский Superjet, у которого отказал левый двигатель. Самолет выполнял рейс в Саратов, но из-за технических проблем экипаж вернулся в аэропорт вылета.