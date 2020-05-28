28 мая 14:23
Роспотребнадзор обнародовал условия для возобновления работы кинотеатров
Российские кинотеатры смогут возобновить работу с разрешения региональных властей, но при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства культуры России
Российские кинотеатры смогут возобновить работу с разрешения региональных властей, но при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства культуры России.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, в кинозалах между людьми должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра, а интервалы между сеансами должны составлять не менее 30 минут. За это время залы необходимо проветрить и продезинфицировать.
Продажа билетов в кассах должна осуществляться в таком количестве, чтобы можно было рассадить облей с учетом социальной дистанции. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что проживающие вместе люди, могут сидеть в зале на соседних креслах.