28 мая 13:59
На Красной площади задержали бывшего врача, который хотел поговорить с президентом о COVID-19
Ранее мужчина работал в больнице и сильно переживал по поводу нехватки масок и перчаток в учреждении во время пандемии коронавируса. На этом фоне у него развилась тревога и панический страх заразиться
В центре Москвы сотрудники ФСО задержали врача, который хотел поговорить с президентом Владимиром Путиным о коронавирусе.
«Московский комсомолец» сообщает, что задержанный страдает психическим расстройством. Позже выяснилось, что ранее мужчина работал в больнице и сильно переживал по поводу нехватки масок и перчаток в учреждении во время пандемии коронавируса. На этом фоне у него развилась тревога и панический страх заразиться.
Несколько недель назад врача уволили из больницы, после чего «поехал в Кресль, чтобы поговорить о пандемии с президентом».
После задержания врача отвезли в областную психиатрическую больницу. По предварительным данным, у него диагностировали параноидальную шизофрению.