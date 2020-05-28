Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве крупной взятки
Сергей Данкверт обвинения в вымогательстве взятки у польского коммерсанта опроверг. В Россельхознадзоре заявили, что ведомство подаст в суд на тех, кто обратился в правоохранительные органы с ложной информацией
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве у него взятки в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщают «Лента.ру», «КоммерсантЪ» и телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, накануне в московскую полицию обратился представитель компании «Млековита», которая базируется в городе Высоке-Мазовецке и производит молочные продукты. Мужчина заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков через юриста по фамилии Суздальцев требуют у президента «Млековита» Даруша Сапиньски и его представителя в России полмиллиона долларов в обмен на снятие ограничений на поставки польской продукции в РФ.
Сергей Данкверт обвинения в вымогательстве взятки у польского коммерсанта опроверг. В Россельхознадзоре агентству ТАСС заявили, что ведомство подаст в суд на тех, кто обратился в правоохранительные органы с ложной информацией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что представить такое «весьма сложно». «Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», - отметил Песков.