Россиянам рассказали, как не подхватить инфекцию на пляже и в море
Основная опасность поджидает людей на мелководье, так как частицы вируса способны скапливаться на поверхности в пене у прибоя. В прибрежной морской пене живет не только коронавирус, но также холерные и ротавирусные палочки
Российских граждан предупредили, что коронавирусом можно заразиться во время отдыха на пляже и купания в море.
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов в интервью агентству «Москва» сообщил, что основная опасность поджидает людей на мелководье, так как частицы вируса способны скапливаться на поверхности в пене у прибоя. В прибрежной морской пене живет не только коронавирус, но также холерные и ротавирусные палочки, кишечные бактерии. В этой связи эксперт рекомендовал отдыхающим быть осторожнее при заходе в водоем и выходе из него.
В открытом море шансов подхватить вирус намного меньше, так как большие пространства и ультрафиолет создают неблагоприятные условия для его распространения.
Чтобы защитить себя от коронавируса и прочих инфекций во время купания Георгий Фролов рекомендует не глотать морскую воду, а при выходе из воды обрабатывать ступни ног мыльным раствором, а ранки на теле - перекисью водорода.
Эксперт также рекомендует проводить дезинфекцию прибрежных зон - полосы прибоя и кромки песка - с утра при спокойном море и с использованием аэрозольного распыления антисептических растворов.