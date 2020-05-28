Главу Минприроды Северной Осетии подозревают в причинении ущерба бюджету на 406 млн рублей
Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев, о задержании которого стало известно утром 28 мая, обвиняется в превышении должностных полномочий
Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев, о задержании которого стало известно утром 28 мая, обвиняется в превышении должностных полномочий.
Согласно материалам следствия, в мае 2019 года региональное Минприроды в рамках реализации нацпроекта «Экология» заключило с коммерческой фирмой контракт на работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Стоимость этого госконтракта составила 406 млн рублей.
По условиям контракта, подрядчик должен был произвести утилизацию отходов второго класса опасности, однако на осуществление таких работ у него не было лицензии.
По версии следствия, Чермен Мамиев знал, что работы выполнены не полностью, а опасные отходы не ликвидированы, однако подписал платежные документы, согласно которым подрядчик получил полную сумму по контракту, сообщает ТАСС.