Глава Хакасии получил представление от прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам «президентских» надбавок
Генпрокуратура направила главе Хакасии Валентину Коновалову (КПРФ) представление о недопустимости нарушений при осуществлении выплат стимулирующего характера медицинским работникам за работу с коронавирусными пациентами
Генпрокуратура направила главе Хакасии Валентину Коновалову (КПРФ) представление о недопустимости нарушений при осуществлении выплат стимулирующего характера медицинским работникам за работу с коронавирусными пациентами.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что Минздрав Хакасии не принял своевременные меры для выплаты стимулирующих надбавок медикам за март и апрель. В ведомстве заявили, что после вмешательства прокуратуры в ситуацию медицинским работникам выплатили положенные им денежные средства на общую сумму 35 млн рублей.
Напомним, что президент России Владимир Путин пообещал врачам, среднему и младшему персоналу выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей за работу с коронавирусными пациентами. После этого медики стали массово жаловаться на отсутствие «президентских выплат» в обещанном объеме. По словам медиков, региональные чиновники и руководители больниц стали поминутно считать время проведенное сотрудниками с коронавирусными пациентами, из-за чего выплаты составили 190-250 рублей.
Глава государства раскритиковал правительство и региональных чиновников за невыполнение его указа и заявил, что выплаты медикам положены за сам факт работы с ковидными пациентами.