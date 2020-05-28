Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора по организации отдыха во время пандемии
Сергей Аксенов назвал требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарных норм на курортах невыполнимыми. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook
Глава республики Крым Сергей Аксенов назвал требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарных норм на курортах невыполнимыми. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.
Сергей Аксенов считает, что для Крыма необходимо отменить требование Роспотребнадзора об обязательном тестировании на коронавирусную инфекцию как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, которые приезжают отдыхать на полуостров.
Глава Крыма просит также отменить требование о соблюдении социальной дистанции на пляже и норму, которая обязывает в случае выявления зараженного коронавирусом человека превращать объект размещения (санаторий или гостиницу) в обсерватор.
Аксенов обратился к представителям курортного бизнеса региона с просьбой изучить требования санитарного ведомства к организации отдыха во время пандемии коронавируса и сообщить в администрацию, какие еще требования, на их взгляд, являются невыполнимыми.