Российские танцоры, застрявшие из-за коронавируса на круизном лайнере, попросили помощи у властей
Руководитель театра танца Art Dance Club Анна Кузнецова сообщила, что группа из 15 россиян уехала на заработки в морской круиз на корабле Pacific Princess, но из-за вспышки коронавирусной инфекции оказалась заперта на борту
Российские танцоры, которые из-за карантина по коронавирусу застряли на три месяца на круизном лайнере в Мексике, обратились к властям за помощью.
Руководитель театра танца Art Dance Club Анна Кузнецова сообщила, что группа из 15 россиян уехала на заработки в морской круиз на корабле Pacific Princess, но из-за вспышки коронавирусной инфекции оказалась заперта на борту. В последний раз танцоры были на суше 1 марта в Австралии, сообщает Mash.
Примерно месяц назад их переместили на судно Koningsdam в Пуэрто-Вальярта, однако о домой они вернуться не могут. По словам Кузнецовой, граждан других стран забирают с корабля, а россияне продолжают сидеть на карантине. В этой связи танцоры обращаются к российским властям с просьбой помочь им вернуться домой.
Танцоры уже заполнили соответствующие заявления на портале госуслуг, однако ответа от МИДа не получили. В российском посольстве в Мексике россиянам сообщили, что не получали никаких сведений на их счет из Москвы.