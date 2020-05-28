Топ-менеджмент «Газпрома» признал проблемы с газопроводом «Сила Сибири» из-за ошибок при освоении Чаянды
Замглавы 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство монополии с целью скрыть масштабы проблем при освоении Чаяндинского месторождения
Замглавы 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство монополии с целью скрыть масштабы проблем при освоении Чаяндинского месторождения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на внутренние документы компании.
По данным издания, оба топ-менеджера участвовали во внутренних комиссиях, на которых разбирались ошибки и проблемы одного из важнейших для «Газпрома» месторождений — Чаяндинского. Это месторождение выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», по которому газ поставляют в Китай. Эта комиссия была сформирована после жалоб ведущих инженеров во главе с Вячеславом Щеголевым на ошибки при освоении Чаянды. В частности, Щеголев заявлял, что «Газпром» потерял около 7 млрд рублей из-за некачественной геологоразведки.
Сотрудники «Газпрома» считают, что текущих мощностей месторождения не хватит для планового заполнения газопровода «Сила Сибири», из-за чего контракт на поставку газа в Китай может быть сорван.
«Лента.ру» сообщает, что главой комиссии назначили Андрея Филиппова, который в разговоре с инженерами признал масштабные проблемы на месторождении и заявил, что по итогам работы им придется написать «отписку». Согласно имеющимся в редакции материалам, в этом документе представлен обновленный план освоения Чаяндинского месторождения, который противоречит изначально утвержденному «Газпромом» и Роснедрами плану освоения. Фактически это служебный подлог, который вводит в заблуждение руководство «Газпрома» и государственные органы.
Вячеслав Щеголев сообщил, что данный факт известен правоохранительным органам и Министерству энергетики РФ.
В пресс-службе «Газпрома», тем не менее, заявили, что «у проекта «Сила Сибири» проблем нет».