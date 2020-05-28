28 мая 10:59
В России за прошедшие сутки зарегистрирован 8 371 случай заражения COVID-19
В Москве за сутки зарегистрировано 2 054 новых случаев заражения, в Подмосковье – 774, в Петербурге - 383, в Нижегородской области – 228, в Свердловской области – 268, в Дагестане – 124
Фото: dp.ru
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 379 051 человека. За прошедшие сутки выявили 8 371 новый случай заражения.
В федеральном оперштабе сообщили, что на сегодняшний день полностью излечились 150 993 человека.
Также сообщается, что за последние сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 174 человека. Всего умерли 4 142 человека.
В Москве за сутки зарегистрировано 2 054 новых случаев заражения, в Подмосковье – 774, в Петербурге - 383, в Нижегородской области – 228, в Свердловской области – 268, в Дагестане – 124, в Ростовской области – 154, а в Красноярском крае – 147.