Сервис Destra Legal создал мобильное приложение для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции
Речь идет о штрафах за езду по Москве без цифрового пропуска, если он был аннулирован властями или оформлен с ошибкой. Также пользователям бесплатного приложения доступна юридическая консультация
Юридический сервис Destra Legal выпустил мобильное приложение, с помощью которого можно оспорить штраф за нарушение самоизоляции.
Речь идет о штрафах за езду по Москве без цифрового пропуска, если он был аннулирован властями или оформлен с ошибкой. Также пользователям бесплатного приложения доступна юридическая консультация.
Жалобу на штраф за нарушение режима самоизоляции через это приложение можно направить сразу в суд.
Директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман сообщил газете «Ведомости», что пока приложение позволяет оспаривать только штрафы, полученные за езду без пропуска на автомобиле. Позже граждане смогут оспорить также штрафы, выписанные сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции или отсутствие защитной маски.
Приложением для обжалования штрафов уже воспользовались более тысячи человек.
Напомним, что ранее москвичи неоднократно жаловались на массовое аннулирование цифровых пропусков и штрафы за езду без пропуска. Также много жалоб поступает на незаконные штрафы за нарушение режима самоизоляции, выписанные через приложение «Социальный мониторинг».