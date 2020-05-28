Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
28 мая 08:28

В Симферополе во время ремонта техникума обнаружилось, что здание было построено из надгробных плит

В Симферополе во время ремонта фасада техникума железнодорожного транспорта и промышленности на улице Караимская выяснилось, что это здание было построено из надгробных плит

В Симферополе во время ремонта техникума обнаружилось, что здание было построено из надгробных плит
Фото: Facebook/Елена Осадчая/группа «‎Старый Симферополь. Краеведение»

В Симферополе во время ремонта фасада техникума железнодорожного транспорта и промышленности на улице Караимская выяснилось, что это здание было построено из надгробных плит.

Фотодоказательство было опубликовано в группе в Facebook «Старый Симферополь. Краеведение».

В посте к этой фотографии говорится, что сейчас идет ремонт фасада здания техникума. В ходе проведения работ строители обнаружили, что когда-то при строительстве этого здания использовались надгробные плиты с выбитыми на них именами умерших. Также сообщается, что сам техникум был построен на месте кладбища.

Материалы по теме
В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия
Девелоперы просят власти разморозить стройки в Москве и Подмосковье
Московские власти разрешили построить в границах «Лосиного острова» еще один жилой дом
Сейчас на главной
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня
режим изоляции
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции в столице до 14 июня, но разрешил гражданам гулять на улице «по графику». Вместе с режимом самоизоляции продлевается и пропускной режим
Евросоюз и Белоруссия договорились об упрощении визового режима
шенгенская виза
Евросоюз и Белоруссия договорились об упрощении визового режима
Совет Евросоюза утвердл соглашения с Белоруссией об упрощении процедуры выдачи Шенгенских виз и реадмиссии. Эти документы вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Примерная дата - 1 июля.
Мэр Москвы объявил о смягчении карантинных ограничений с 1 июня
карантин
Мэр Москвы объявил о смягчении карантинных ограничений с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 мая, объявил о смягчении карантинных ограничений в Москве в связи с сокращением количества новых случаев заражения коронавирусом
Авторская колонка
Страна-сирота
Высшее руководство России с утра до вечера занимается ситуацией в Америке, Украине, Сирии, Венесуэле... Поэтому на собственную страну у него не остаётся ни сил, ни времени, ни денег. В России хронически не хватает денег даже на копеечные марлевые маски для врачей
Авдерин Валерий
Налог на безработицу
работа
Налог на безработицу
Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд
Жильцов многоквартирных домов обяжут уведомлять своих соседей о проведении ремонта
жилищный кодекс
Жильцов многоквартирных домов обяжут уведомлять своих соседей о проведении ремонта
Жильцов многоквартирных домов могут обязать уведомлять своих соседей о проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России»
ЦИК организует уличные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
ЦИК организует уличные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком планирует организовать уличные избирательные участки для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с пандемией коронавируса
Общество
Правительство поручило Минздраву, Росстату и ФНС синхронизировать данные смертности от коронавируса
Правительство поручило Росстату, Минздраву и Федеральной налоговой службе подготовить до 28 мая предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от коронавируса COVID-19
В России число безработных за «нерабочий» апрель увеличилось до 4,3 млн человек
безработица
В России число безработных за «нерабочий» апрель увеличилось до 4,3 млн человек
Согласно данным Росстата, по сравнению с мартом количество безработных в стране выросло на 23,4% (на 815 тысяч человек). В годовом выражении безработица выросла на 21%
Самый смелый
губернаторы
Самый смелый
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд России с требованием признать незаконным указ президента Владимира Путина о снятии его с должности. Губернатор был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия»
Компания Apple выпустит беспроводной iPhone без разъемов и кнопок
Apple
Компания Apple выпустит беспроводной iPhone без разъемов и кнопок
Американская компания Apple в 2021 году планирует выпустить первый беспроводной iPhone. В смартфоне нового поколения не будет привычного порта для зарядки и передачи данных
Неизвестные прихожане пожертвовали РПЦ деньги на зарплату священнослужителям
РПЦ
Неизвестные прихожане пожертвовали РПЦ деньги на зарплату священнослужителям
Ранее патриарх Кирилл сообщал, что из-за ограничительных мер и закрытия храмов для прихожан, РПЦ оказалась в трудном финансовом положении, так как объем пожертвований значительно сократился
Российские фитнес-клубы из-за пандемии коронавируса будут пускать посетителей по записи
карантин
Российские фитнес-клубы из-за пандемии коронавируса будут пускать посетителей по записи
Ведомство хочет, чтобы спортивные учреждения работали в режиме предварительной записи, чтобы можно было обеспечивать социальную дистанцию между посетителями
Чем хуже, тем лучше
миллиардеры
Чем хуже, тем лучше
Российские миллиардеры за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние и стали еще богаче, пока простые россияне теряют работу и доходы. Общее состояние олигархов выросло на 62 млрд долларов и составило 454 млрд долларов
Минздрав официально подтвердил смерть от коронавируса только 101 медицинского работника
коронавирус
Минздрав официально подтвердил смерть от коронавируса только 101 медицинского работника
Министерство здравоохранения России официально подтвердило смерть от коронавирусной инфекции 101 медицинского работника. Согласно независимым подсчетам, список умерших медиков намного больше
Авторская колонка
Обжалуем штраф по ч. 4 ст. 3.18.1 с камеры
Московские камеры нещадно штрафуют автомобилистов за нарушение самоизоляции. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) пачками выписывает постановления со штрафами по 5000 рублей. И зачастую эти штрафы с камер, мягко говоря, не справедливые
Милованов Андрей
Ну не смогли
коронавирус
Ну не смогли
В начале мая вице-мэр Петр Бирюков заверял, что временный госпиталь на ВДНХ начнет принимать ковидных пациентов с середины месяца, а остальные четыре (в Сокольниках, в ледовом дворце «Крылатское», в ТЦ «Москва» и «Экспоцентре») заработают с 24 мая
В Краснодарском крае у туристов при въезде потребуют справки об отсутствии коронавируса
внутренний туризм
В Краснодарском крае у туристов при въезде потребуют справки об отсутствии коронавируса
Так, все приезжие обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток. Исключение сделано только для тех, кто приезжает по путевкам в оздоровительные санатории с медицинской лицензией