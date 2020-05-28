28 мая 08:28
В Симферополе во время ремонта техникума обнаружилось, что здание было построено из надгробных плит
В Симферополе во время ремонта фасада техникума железнодорожного транспорта и промышленности на улице Караимская выяснилось, что это здание было построено из надгробных плит
Фото: Facebook/Елена Осадчая/группа «Старый Симферополь. Краеведение»
В Симферополе во время ремонта фасада техникума железнодорожного транспорта и промышленности на улице Караимская выяснилось, что это здание было построено из надгробных плит.
Фотодоказательство было опубликовано в группе в Facebook «Старый Симферополь. Краеведение».
В посте к этой фотографии говорится, что сейчас идет ремонт фасада здания техникума. В ходе проведения работ строители обнаружили, что когда-то при строительстве этого здания использовались надгробные плиты с выбитыми на них именами умерших. Также сообщается, что сам техникум был построен на месте кладбища.