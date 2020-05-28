Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов благотворительному проекту Егора Жукова
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (примерно 6,5 млн рублей) благотворительному проекту бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова «Взаимопомощь»
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (примерно 6,5 млн рублей) благотворительному проекту бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова «Взаимопомощь».
Студент ВШЭ Егор Жуков написал в Instagram, что благодаря пожертвованию Павла Дурова несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, теперь получат бесплатные наборы с продуктами.
Проект Егора Жукова «Взаимопомощь» направлен на бесплатную передачу еды людям, оставшимся без денег и работы. Для этого команда Жукова собирает деньги и набирает волонтеров, готовых развозить продукты. Подать заявку на получение помощи можно в бот в Telegram @mutualhelp_bot.
Студент отметил, что на сегодняшний день такую помощь получили около трех тысяч человек.