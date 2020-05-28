28 мая 07:56
Главу Минприроды Северной Осетии задержали по делу о превышении полномочий
Правоохранительные органы задержали министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева. Высокопоставленный региональный чиновник был задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий
Фото: mpr.alania.gov.ru
Правоохранительные органы задержали министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева. Высокопоставленный региональный чиновник был задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
О задержании Чермена Мамиева одновременно сообщили «Интерфакс», ТАСС и ГТРК «Алания», однако пока официального подтверждения этой информации нет.
В Минприроды Северной Осетии информацию о задержании своего руководителя пока не прокомментировали.
Известно, что Чермен Мамиев руководит этим ведомством с сентября 2016 года.